Donna di Buccino rinviata a giudizio per minacce, lesioni e atti persecutori nei confronti dell’ex anche lui del piccolo centro del Tanagro.

I fatti risalgono al 2025 quando al termine della relazione la donna avrebbe messo in atto atteggiamenti persecutori poi sfociati in minacce e lesione refertate. Dopo la denuncia di parte, ieri presso il Tribunale di Salerno si è tenuta l’udienza e il giudice ha disposto il rinvio a giudizio.

La vittima, assistita dall’avvocato Stefano Soriano, si è costituita parte civile nel processo.