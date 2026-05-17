Dalla Regione Campania arrivano buone notizie per lo Stadio Arechi a Salerno. Il progetto del polo sportivo aveva subito un arresto per problemi di natura finanziaria, ma pare si sia trovata una soluzione.

La Regione Campania ha individuato una nuova copertura finanziaria da 140 milioni di euro per garantire continuità ai lavori che riguardano lo Stadio Arechi, il campo Volpe e il PalaTulimieri.

Ad annunciarlo è l’assessora regionale Claudia Pecoraro, che parla di un impegno mantenuto dal presidente Roberto Fico. Inizialmente si immaginava di sostenere le spese attraverso i fondi Fesr, però si è scoperto che non sono compatibili con opere di grande impiantistica sportiva, così, per evitare il blocco definitivo del cantiere la Regione ha dovuto reperire risorse alternative.

Da quanto si apprende, i lavori procederanno per lotti funzionali: prima il completamento del campo Volpe, poi partirà la trasformazione dell’Arechi.

Secondo la tabella tecnica, le opere sul Volpe richiederanno tra sei e nove mesi dal completamento dello sbancamento e della liberazione dell’area. Le attività preliminari sono appena riprese e dovrebbero concludersi entro l’estate. Solo dopo scatterà la fase operativa sull’Arechi.

Per il restyling completo dell’Arechi la previsione è di circa 24 mesi di lavori.

Trovati i fondi, la sfida aperta è rispettare tempi e tappe di un cronoprogramma già segnato da ritardi.