La pallavolista valdianese Sara Marchesano, classe 2002, dai primi passi in Campania fino alla storica promozione in Serie A3 con la “Olimpia Teodora Volley” di Ravenna.

Sara è scesa in campo sempre da protagonista e titolare in tutti i campionati. Il suo percorso è iniziato nel 2013, dopo aver lasciato il nuoto agonistico. In questo contesto era stata già notata per l’impegno e la disciplina, oltre alle doti naturali, da Agostino Marmo e Sergio Lupo. Dalla palestra scolastica di Polla, con il tecnico Luigi D’Ascoli, primo mister di pallavolo a credere in lei, è approdata alla Battipagliese Volley grazie al lungimirante patron Salvatore Minutoli e alla collaborazione della prima allenatrice Lina Infante, di Irma Di Cunzolo e Roberto D’Orso. Questa esperienza ha rappresentato il vero trampolino di lancio che l’ha portata a diventare l’atleta che oggi festeggia il salto di categoria con la squadra di Ravenna.

Ha iniziato a farsi notare a Mercato San Severino sotto la guida di Vito Ferrara, conquistando il titolo di Campionessa Regionale Under 18 e un argento in Under 16, premiata dal Presidente Fipav Salerno Massimo Pessolano. Ha partecipato inoltre alle finali nazionali Under 18 a Vibo Valentia. Nel 2018 ha preso parte al prestigioso Trofeo delle Regioni a Porto San Giorgio, grazie alla selezione regionale di Adelaide Salerno e agli allenamenti svolti a Torre Annunziata, confermando il suo talento anche sulla sabbia.

Ha vissuto stagioni fondamentali per la sua crescita nella P2P Baronissi con la fiducia del Vicepresidente Luca Castagna che l’ha rilevata da Battipaglia. Ha contribuito alla scalata del club dalla Serie C fino alla Serie B1 e ha partecipato ai raduni della prima squadra, fino ad essere convocata a soli 17 anni nell’ultima partita del campionato di A2 da Leonardo Barbieri, Stefano Cinelli, Ivan Castillo e Gerardo, prima della chiusura per il Covid del marzo 2020. Sempre sostenuta dalla famiglia del Presidente Montuori della P2P Baronissi, è ripartita dopo lo stop della pandemia e ha riconquistato con la squadra il titolo di B1.

Nel 2023 ha stretto una collaborazione con l’agenzia VPlayer del procuratore Stefano Franchini. È stata cercata dall’Altino Volley ma, per motivi universitari, ha iniziato il campionato di B1 nel sestetto titolare del più vicino San Salvatore Telesino. Poi l’Affermazione in Serie B con Panbiscò Leonessa Volley Altamura (2023/2024) dove ha disputato, con il gruppo guidato da Claudio Marchisio e Vita Simone, un ottimo campionato di Serie B2 mettendosi in luce come una delle centrali più efficaci della categoria.

Nel 2024 arriva all’Olimpia Teodora Ravenna, nonostante le diverse chiamate da ottime società del Centro-Sud e delle isole. È approdata a Ravenna in una delle piazze storiche del volley italiano. Al primo anno in maglia giallorossa, con la compagine di Federico Rizzi, ha raggiunto il 2° posto in B1.

Il 4 aprile scorso è stata la data della sua partecipazione alla Finale di Coppa Italia B1, dove si è laureata vice-campionessa. È tra le leonesse protagoniste assolute della cavalcata che ha portato l’Olimpia Teodora a vincere il Girone B di Serie B1. La promozione matematica nel professionismo è arrivata il 25 aprile con ben 3 partite di anticipo. La stagione 2025/2026 ha sancito l’ingresso definitivo di Sara Marchesano nell’élite del volley nazionale.

Sotto la guida di Federico Rizzi la sportiva valdianese si è imposta come una delle centrali più dominanti del torneo. I numeri parlano chiaro: oltre alla solidità a muro, suo autentico marchio di fabbrica, Sara ha dimostrato la capacità di trasmettere sicurezza al reparto difensivo grazie a una lettura del gioco lucida e analitica, a un’efficacia straordinaria in attacco e nella specialità della “fast”, risultando spesso tra le top scorer nel suo ruolo e mostrandosi versatile sia come C1 che come C2. Per la stagione 2026/2027 non è ancora stato svelato se giocherà nella neonata categoria nazionale Serie A3 a presidio della rete di Ravenna o se sposerà un nuovo progetto sportivo.

Una carriera costruita passo dopo passo, partendo dalle eccellenze giovanili campane fino a diventare un punto fermo di una squadra di vertice a livello nazionale. Testardaggine e abnegazione al lavoro, costantemente presente in palestra senza se e senza ma, tanti sacrifici, disciplina e impegno continuo hanno portato i frutti nel tempo. Il tutto è avvenuto senza mai trascurare lo studio: trasferitasi dal Liceo Linguistico di Teggiano con il benestare del Dirigente scolastico Rocco Colombo, si è diplomata con il massimo dei voti (100/100) nel 2020 all’Istituto di Mercato San Severino. Iscrittasi successivamente all’Università di Salerno alla facoltà di Economia e Management, ha conseguito la laurea nel 2025 a Roma. Praticare sport ad alti livelli e abitare lontano da casa già a 14 anni forma e responsabilizza come solo la scuola della vita e l’agonismo sanno fare. Un percorso d’eccellenza reso possibile grazie alla perfetta sinergia con le altre atlete, tutti i tecnici e le società che hanno creduto nel suo potenziale, ai quali Sara resta sempre grata.