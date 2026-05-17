Il 22 maggio Carmelo Bufano presenterà il suo libro a Montesano sulla Marcellana.

“La mia proposta di legge per la istituzione del comune Vallo di Diano mediante referendum popolare” è il titolo del testo intorno al quale discuteranno don Donato Ciro Varuzza e Giuseppe Rinaldi, rispettivamente parroco e sindaco di Montesano.

Sono previsti gli interventi di Salvatore Medici e di Donato Fiore Valentini che ha curato l’edizione del volume. Durante l’incontro saranno letti brani del libro di Bufano selezionati dal primo cittadino Rinaldi e che saranno interpretati dai ragazzi di InformaGiovani del comune.

Parteciperanno, inoltre, i giovani del Servizio Civile.

A coordinare l’appuntamento del 22 maggio alle ore 11 nella sala InformaGiovani sarà Marzia Manilia, assessore comunale.