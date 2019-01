Riparte domani “Vox Populi”, la rubrica di Ondanews che dà voce all’opinione pubblica

Riparte da domani “Vox Populi”, la tradizionale rubrica curata da Ondanews che da’ voce ai pensieri e alle opinioni della gente comune.

Nel corso delle diverse puntate saremo al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana e chiederemo alle persone, giovani e adulti, di esprimersi su temi di attualità che riguardano la nostra società e che suscitano particolarmente l’attenzione perché relativi ad aspetti che inevitabilmente influenzano il nostro vivere quotidiano.

Sarà quindi anche un modo per analizzare la società in cui viviamo e per confrontare le opinioni delle persone di tutte le età, scoprendo la diversa visione del mondo di ciascuno.

Si tratta dunque di una rubrica che lascia spazio all’opinione pubblica, che dà voce e che diffonde i pensieri di chi quotidianamente vive la realtà attuale, la quotidianità che la società di oggi ci impone.

L’appuntamento è quindi per domani, domenica 20 gennaio, con la prima puntata di “Vox Populi”.

– Miriam Mangieri –