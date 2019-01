Sala Consilina: nuove imprese e opportunità per i giovani al centro dell’incontro “Start Up and Go”

Si è svolto questa mattina, presso l’I.T.I.S “G. Gatta” di Sala Consilina, l’incontro dal titolo “Start Up and Go“. L’evento è stato organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” in collaborazione con la Banca Monte Pruno, il Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano e l’azienda DFL Lamura.

I saluti iniziali sono stati affidati alla dirigente scolastica Antonella Vario e al presidente dell’associazione “Monte Pruno Giovani” Antonio Mastrandrea, che ha precisato come l’idea sia quella di riuscire a far passare dei messaggi a favore dei giovani ed è importante che si cerchi di parlare con il loro linguaggio. “Quello che vogliamo fare – ha sottolineato Mastrandrea – è portare degli input e questi lavori servono per dare una speranza“.

Presente all’incontro anche l’amministratore della DFL Lamura Pasquale Lamura che ha parlato del premio “Start Up Evolution Pinuccio Lamura” ideato dalla loro azienda a sostegno dei giovani talenti di tutto il paese che ogni anno candidano i progetti più innovativi.

“Le associazioni hanno il compito di dare un aiuto concreto e sostenere chi vuole fare impresa – ha aggiunto il presidente del Lions Club Massimo Burzo – Si può fare impresa anche al sud e nel Vallo di Diano. Ci vuole coraggio e voi non dovete perdervi d’animo“.

Sono intervenuti a parlare nello specifico dell’argomento e delle attività da loro svolte a sostegno dei giovani e della creazione di nuove imprese il consulente Start Up dello sportello Teggiano Europa Enzo Quagliano e lo Specialist distrettuale del Lins Club Andrea Castaldo. Era presente per esporre agli studenti la sua esperienza anche la società 3D RAP di Mercogliano.

“Sono tante le Start Up che nascono ogni anno in Italia e nel nostro territorio ma la percentuale di sopravvivenza non è delle migliori – ha aggiunto il Vice Presidente area mercato della Banca Monte Pruno Antonio Pandolfo – Un istituto come il nostro parla con il territorio e vuole far nascere dei risultati validi per un’area interna. Non è facile per chi vuole fare attività d’impresa individuare i settori particolarmente attrattivi e per questo sono importanti le esperienze degli sportelli. Le banche oggi guardano con minore diffidenza le nuove imprese”.

L’evento è stato moderato da Giovanni Lotierzo, componente del direttivo dell’associazione Monte Pruno Giovani.

– Annamaria Lotierzo –