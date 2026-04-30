Il Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni (Ambito S10) ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi a rimborso delle spese di trasporto scolastico sostenute dalle famiglie di studenti con disabilità privi di autonomia, frequentanti le Scuole secondarie di Secondo grado.

L’iniziativa rientra nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (Fondo 2025) ed è finalizzata a garantire il diritto allo studio e alla mobilità, sostenendo concretamente le famiglie nei costi legati agli spostamenti quotidiani casa–scuola.

Possono presentare domanda i genitori, tutori o soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di studenti che siano:

in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 , con limitazione dell’autonomia negli spostamenti;

, con limitazione dell’autonomia negli spostamenti; iscritti o frequentanti negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 , Scuole secondarie di Secondo grado o centri di formazione professionale;

, Scuole secondarie di Secondo grado o centri di formazione professionale; residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10: Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.

Il contributo riguarda le spese documentate di trasporto scolastico, sostenute dalle famiglie per il tragitto casa–scuola e ritorno.

Sono ammesse:

spese per servizi privati (noleggio con conducente, taxi, cooperative);

(noleggio con conducente, taxi, cooperative); abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale ;

; utilizzo di mezzi propri familiari, con rimborso chilometrico secondo tariffe ACI.

Non sono rimborsabili le spese già coperte da altri contributi pubblici.

Per l’intervento sono stati assegnati all’Ambito S10 49.006,72 euro.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo ordine cronologico di presentazione delle domande.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.pianosociales10.it con oggetto: “Avviso trasporto scolastico disabilità – Domanda di rimborso – [Cognome e Nome dello studente]”.

La scadenza è alle ore 12:00 del 29 maggio.

Alla domanda devono essere allegati:

documento di identità del richiedente;

certificazione di disabilità (Legge 104/1992);

certificato di iscrizione e frequenza scolastica;

documentazione delle spese sostenute;

dichiarazione di assenza di altri contributi pubblici;

IBAN per l’accredito;

dichiarazione dell’altro genitore (quando prevista). Significa semplicemente che, se lo studente ha due genitori con responsabilità genitoriale, anche l’altro genitore deve firmare una dichiarazione con cui conferma di essere a conoscenza della domanda e di essere d’accordo con la richiesta del contributo. Se questo non è possibile (ad esempio per decesso, irreperibilità o altre situazioni), basta allegare una dichiarazione sostitutiva che lo spieghi.

L’avviso rappresenta un’azione concreta per garantire pari opportunità, favorire la frequenza scolastica degli studenti con disabilità e alleggerire il carico economico delle famiglie, contribuendo a rendere il territorio dell’Ambito S10 sempre più inclusivo e attento ai bisogni delle persone.

“Con questo intervento – sottolinea Michele Di Candia, Presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni – vogliamo rafforzare concretamente il diritto allo studio degli studenti con disabilità e sostenere le famiglie che ogni giorno affrontano sacrifici importanti. Il trasporto non può essere un ostacolo: deve essere un servizio garantito, perché l’inclusione passa anche da qui”.

Il Direttore del Consorzio, Antonio Florio, evidenzia il valore dell’iniziativa: “Si tratta di una misura – spiega – che punta a dare risposte immediate e concrete ai bisogni delle famiglie del territorio. Abbiamo costruito un avviso chiaro e accessibile, con l’obiettivo di facilitare la partecipazione e assicurare che le risorse disponibili arrivino rapidamente a chi ne ha diritto”.

Tutte le infomazioni sono consultabili QUI.