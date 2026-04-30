Mare inquinato a Salerno. Stop alla balneazione in alcuni tratti di litorale
Con i primi caldi a Salerno ha ufficialmente preso il via la stagione balneare.
Proprio negli ultimi giorni, però, il Commissario straordinario del Comune ha firmato una specifica ordinanza che vieta la balneazione in alcuni tratti del litorale ritenuti non idonei per inquinamento.
Si parte da Est Fiume Irno che è stata classificata scarsa per un tratto di 498 metri, per poi proseguire con la spiaggia libera tra Fuorni e il Picentino per un’estensione di 486 metri.
Divieti anche nelle zone Foce del Fuorni, Foce del fiume Irno, Foce del Picentino, Porto di Salerno e Porto Marina d’Arechi che per caratteristiche ambientali o strutturali restano escluse dalla balneazione.
Tutte le altre zone, invece, potranno essere frequentate dai bagnanti dal 1° maggio al 30 settembre.