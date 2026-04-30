Contrasto all’immigrazione irregolare. Indiano espulso dall’Italia su provvedimento del Prefetto di Salerno
Ieri pomeriggio gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno dato esecuzione a un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno.
Un 30enne indiano, precedentemente oggetto di accertamenti amministrativi, è stato accompagnato alla frontiera su disposizioni del Questore.
Al termine dell’udienza per la convalida del provvedimento di accompagnamento, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura ritenendone sussistenti i presupposti di legge.
Il cittadino indiano è stato pertanto scortato dal personale della Polizia di Stato presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato alle ore 20.50 su un volo diretto verso il Paese di origine.
L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di monitoraggio e controllo del territorio condotta dalla Polizia, volta a garantire la sicurezza pubblica e il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto all’immigrazione irregolare.