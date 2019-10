Promozione del territorio. Il Consiglio comunale di Ricigliano approva il marchio “De.C.O.”

La promozione e la divulgazione del patrimonio culturale e ambientale sono alcuni degli obiettivi dell’attuale Amministrazione comunale di Ricigliano che, per tali motivi, durante il Consiglio comunale, ha approvato la delibera sull’istituzione del marchio “De.C.O.”, attribuito ai prodotti tipici locali.

L’acronimo “De.C.O.” significa Denominazione Comunale di Origine ed è un riconoscimento che il Comune attribuisce a quei prodotti ritenuti in qualche modo “tipici” o strettamente legati alla zona. La “De.C.O.” dimostra l’origine locale del bene, dando un’identità riconosciuta ad un prodotto territoriale senza sovrapposizione con altri riconoscimenti come DOP, IGP, DOC, ecc.

La certificazione ha la funzione di legare un prodotto ad un particolare territorio comunale, l’importante è che l’elaborato che si propone sia legato per qualche motivo rilevante e storico al Comune.

“La De.C.O. è la nuova frontiera sulla quale possono operare i sindaci per la salvaguardia dell’identità territoriale – ha dichiarato il consigliere Andrea Serritella -. E’ stata quindi approvata all’unanimità, per esaltare prodotti tipici come salumi, formaggi, vini, ricette e tanto altro, costituendo un vero e proprio trampolino di lancio per incrementare turismo, economia e tradizioni del nostro paese”.

Così anche Ricigliano adotta questa identificazione, insieme ad altri 400 Comuni italiani, per la tutela e lo sviluppo della produzione specifica del mondo agricolo, ma anche per i piatti della tradizione e per i prodotti artigianali di eccellenza.

– Serena Picciuolo –