A Polla il sindaco Massimo Loviso firma l’ordinanza che, nell’ambito delle manifestazioni estive, disciplina la somministrazione di alcolici e limita le emissioni sonore per evitare di disturbare la quiete pubblica.

“Durante il periodo estivo – si legge nell’ordinanza – l’organizzazione di manifestazioni e intrattenimenti musicali contribuisce alla valorizzazione turistica del territorio e l’Amministrazione comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto oltretutto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, anche perché offrono ai giovani la possibilità di divertirsi all’interno del territorio comunale. Tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i pazienti ricoverati nel presidio ospedaliero di Polla e per i cittadini dimoranti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire la sicurezza e il giusto equilibrio fra le diverse esigenze. In occasione di manifestazioni e intrattenimenti musicali si registrano episodi di violenza e di euforia collettiva durante i quali si è verificato l’indebito utilizzo di bottiglie, bicchieri e oggetti in vetro, abbandonati successivamente lungo le vie, nei giardini pubblici, nelle piazze del paese“.

La diffusione di musica da intrattenimento effettuata durante le manifestazioni, dai privati in abitazioni o loro pertinenze, dai circoli privati e dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie) è consentita dalle ore 9.00 all’1.30 (con una tolleranza di 30 minuti) ed è vietata tra le ore 14.00 e le 17.00.

In occasione di alcune manifestazioni di spettacolo e di intrattenimenti musicali a forte attrattiva e richiamo di pubblico è vietata la vendita per asporto, su tutto il territorio, di bevande alcoliche e superalcoliche e analcoliche in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o altri contenitori di vetro, fatta eccezione dell’ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze. E’ vietato in occasione di manifestazioni e intrattenimenti musicali portare e consumare su aree pubbliche bevande in vetro ed effettuare la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00.

Chi non ottempera al divieto di vendere o somministrare bevande in vetro sarà punito con una sanzione da 25 a 500 euro.