La gestione del pre-dissesto e l’approvazione del Piano di riequilibrio economico finanziario della Corte dei Conti – Sezione regionale della Campania saranno al centro del convegno organizzato con la collaborazione dell‘Ordine Commercialisti Sala Consilina – Lagonegro.

L’8 novembre se ne discuterà dalle ore 15 alle ore 19:30 presso il centro sociale Cupola a Buonabitacolo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giancarlo Guercio, di Nunzio Ritorto, Presidente Ordine Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro e di Ciro Di Lascio, Presidente Ancrel Salerno e consigliere nazionale Ancrel. si entrerà nel vivo degli argomenti.

L’adozione e la gestione del Piano di riequilibrio saranno trattati da Enza Basile, consigliera delegata al Bilancio (2017-2024) del Comune di Buonabitacolo e da Gerardo Sola, segretario del Comune. La condizione economico-finanziaria dell’Ente comunale dal 2017 a oggi sarà affrontata da Rosanna Perrupato, responsabile Area finanze del Comune di Buonabitacolo, delegato Ancrel.

Eugenio Russo, docente a contratto presso l’UNISA, affronterà il ruolo del Revisore nella fase di crisi dell’Ente, mentre Domenico Cerqua, Vice-Presidente della Corte dei Conti della Campania, si occuperà dei bilanci degli Enti locali, tra dissesto e risanamento.

A moderare l’incontro sarà Pasquale Lapadula, giornalista ANSA.

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti.

Consente ai dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’Ordine, nonché ai revisori legali iscritti al Registro Revisori presso il Mef, di acquisire 4 crediti formativi (ne occorrono 10 in totale) validi per l’iscrizione o mantenimento al registro revisori enti locali previo superamento del test finale. Inoltre, il corso è valido per l’acquisizione dei crediti formativi per assolvere agli obblighi di formazione professionale continua dell’Ordine di appartenenza.