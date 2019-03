Nella giornata di ieri, il personale del Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, con l’ausilio di operatori di “Salerno Pulita” ha provveduto a far bonificare l’area in Viale Giacumbi a Salerno, di fronte all’isola ecologica Arechi, divenuta luogo di abbandono di rifiuti.

Gli operatori hanno rimosso il cospicuo quantitativo di rifiuti bonificando l’area interessata. Dall’ispezione sono emersi elementi idonei all’identificazione di quattro responsabili, titolari di pubblici esercizi del luogo e zone limitrofe che verranno sanzionati con un verbale di 500 euro.

La condizione igienico-sanitaria dell’area era stata pregiudicata a causa dei rifiuti e dalla presenza di topi che costituivano un pericolo per i locali adiacenti. I trasgressori saranno, poi, convocati al Comando di Polizia Municipale per valutare ulteriori provvedimenti.

Alle operazioni hanno assistito il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno.

Nella zona orientale, inoltre, è finito nel mirino un detentore di cane che non raccoglieva le deiezioni del proprio amico a 4 zampe. Per lui la sanzione prevista dal Regolamento per la Tutela degli Animali.

Continuano, infine, i controlli sul territorio con l’ASL Veterinaria e con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, al fine della verifica dell’osservanza delle norme sulla regolare detenzione degli animali.

– Claudia Monaco –