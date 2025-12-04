Proseguono a Polla le attività mirate al controllo e alla salvaguardia del territorio.

In tale ambito, il vicesindaco Giuseppe Curcio ha reso noto che grazie alle fototrappole dislocate sul territorio sono stati beccati e sanzionati diversi incivili che nel corso dell’anno hanno abbandonato i rifiuti nell’ambiente.

Complessivamente sono stati sanzionati 18 trasgressori, di cui uno anche per aver rotto una fototrappola.

“Ringrazio vivamente l’agente Francesco Larocca della Municipale per il lavoro svolto e per la minuziosa attenzione posta nel controllo delle immagini registrate” è stato il commento di Curcio.

I controlli proseguiranno con i monitoraggi che interesseranno a campione tutte le aree del paese.

Il sindaco Massimo Loviso, invece, ha sottolineato che grazie ad un finanziamento di 100mila euro a Polla saranno installate numerose telecamere che monitoreranno il paese. Oltre alle già 50 presenti, quindi, ce ne saranno altre di ultima generazione e con la lettura delle targhe. “Un intervento necessario per garantire sicurezza alla nostra comunità, per cercare di arginare i reati predatori e controllare il nostro paese che si trova in un punto strategico vista la presenza dello svincolo autostradale” ha spiegato il primo cittadino.