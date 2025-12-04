L’8 dicembre il Vallo di Diano entra ufficialmente nel clima delle festività natalizie grazie al progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, che quest’anno dà il via alla magia del Natale con tre iniziative parallele nei comuni di Sassano, San Pietro al Tanagro e San Rufo. Una giornata simbolica quella dell’Immacolata che diventa il momento in cui il territorio si veste di luci, profumi, tradizioni e comunità trasformandosi in un percorso condiviso che unisce borghi, storie e identità.

Dunque lunedì a partire dalle ore 19:00, il centro storico di Sassano si trasformerà in un vero e proprio Villaggio Natalizio con il percorso gastronomico “Dolci tradizionali sassanesi”, dedicato alla scoperta dei sapori autentici del Vallo di Diano. In aggiunta ai dolci, grandi e piccini potranno gustare pop-corn, bevande calde e altre delizie per scaldare le serate invernali. La serata si concluderà con l’arrivo di Babbo Natale in Piazza Umberto I, pronto a ricevere le letterine dei bambini e regalare momenti di gioia e magia natalizia.

San Pietro al Tanagro l’8 dicembre celebrerà degnamente la chiusura dell’Anno Giubilare, attraverso le note del concerto dell’Immacolata “Mater Iubilaei” che si terrà nella suggestiva Chiesa Madre di San Pietro Apostolo. “Sarà – sottolinea Antonio Pagliarulo, consigliere comunale e vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano – un’occasione speciale per la nostra comunità, un momento di profonda riflessione, speranza condivisa e convivialità. Terminato il concerto, la serata proseguirà in Piazza Enrico Quaranta, dove l’intera comunità si ritroverà per l’accensione dell’albero e delle luminarie natalizie, un momento simbolico e partecipato che introdurrà pienamente nel clima delle festività. Non mancherà un dolce ‘Viaggio di Sapori’ presso il Polo Multimediale di Via Roma, con degustazioni legate alla tradizione, seguito dal brindisi augurale che condivideremo con i nostri concittadini”.

A San Rufo, ancora l’8 dicembre, ci sarà l’accensione delle luminarie e dell’albero, prevista alle 19:00 nel cuore del paese. Un appuntamento pensato per unire i cittadini in un’atmosfera luminosa e conviviale. “Sono eventi molto piacevoli – evidenzia l’assessore Maria Antonietta Aquino – e utili a rafforzare l’aggregazione tra i nostri concittadini. Un ringraziamento va alla Pro Loco di San Rufoe a tutti i collaboratori che contribuiranno alla realizzazione della serata, dedicata all’accensione delle luci. Il brindisi augurale che accompagnerà questo momento sarà l’occasione per vivere insieme l’emozione del Natale che si avvicina”.

Tre comuni del Vallo di Diano “in Viaggio”, tre atmosfere diverse e un unico filo conduttore: la capacità del Vallo di Diano di raccontarsi attraverso tradizioni, sapori, musica e condivisone. L’8 dicembre diventa così il primo grande capitolo delle festività natalizie firmate “Viaggio nel Vallo di Diano” con un percorso che continuerà per tutto il mese contribuendo a valorizzare borghi, identità e comunità.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2024 e n. 229/2025).