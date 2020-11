Un nuovo caso di Covid-19 ad Agropoli. Come comunicato dal sindaco Adamo Coppola, si tratta di un concittadino che nulla ha a che fare con le precedenti situazioni. Come di consueto il Comune lavora, insieme all’Asl, per ricostruire la catena dei contatti.

Prosegue intanto il monitoraggio delle aree sensibili. Nella giornata di ieri la Polizia Municipale, su disposizione del primo cittadino, è intervenuta presso il porto dove ha fermato una persona, poco più che ventenne, il quale all’invito degli operatori, si è rifiutato di indossare la mascherina protettiva. Chiesto il supporto di una nuova pattuglia, sul posto è giunto il Comandante Sergio Cauceglia che ha richiesto l’ausilio di una ulteriore pattuglia. Nonostante il ripetuto richiamo al rispetto delle prescrizioni anti-Covid19, il giovane, oltre a continuare ad avere un atteggiamento di rifiuto di indossare il dispositivo di protezione individuale, ha iniziato ad offendere e minacciare gli operanti. Il ragazzo è così stato denunciato all’Autorità giudiziaria per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri si è anche verificata una di situazione di intemperanza in Piazza della Repubblica. Sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno provveduto ad identificare i protagonisti, per lo più minorenni. Inoltre, la Polizia municipale ha proceduto a disporre la chiusura del chiosco presente presso il porto, in quanto si erano create situazioni di assembramento.

“Ci tengo a sottolineare – dice Coppola – che proseguiremo con il pugno duro contro chi non osserva le prescrizioni dettate dall’emergenza sanitaria in atto e saremo decisi ed irreprensibili ancor di più contro chi non porta rispetto nei confronti dei tutori della legge”.

– Paola Federico –