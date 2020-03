“Se vivi, lavori o studi al Nord e sei sceso o stai scendendo nel Vallo di Diano, ora ti chiediamo una grande prova di civiltà”.

Comincia così l’appello del Paladino Lounge Bar di Sala Consilina, luogo di ritrovo e aggregazione per tanti giovani del Vallo di Diano in merito all’emergenza Coronavirus. Diversi, infatti, sono i rientri dal Nord Italia.

“Sappiamo che gli aperitivi o le cene fuori piacciono a tutti – continua – soprattutto se si incontrano vecchi amici, ma questo non è il momento. Non avremmo mai voluto dirti ‘Tu non puoi entrare’, non lo abbiamo mai fatto con nessuno ma adesso sei tu che devi darci dimostrazione di aver capito ed evitarci questa cosa”.

L’appello è rivolto alle persone che rientrano nel proprio paese di origine dal Nord Italia.

“Ad emergenza finita offriremo un aperitivo a tutti coloro che da buoni cittadini si sono messi in quarantena – conclude l’appello – Dopo brinderemo alla salute di tutti”.

– Claudia Monaco –