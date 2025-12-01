Riconoscimenti per la Gelbison al XVI Premio Andrea Fortunato
La Gelbison è stata insignita di un importante riconoscimento nell’ambito del XVI Premio Andrea Fortunato, svoltosi nell’Auditorium Marc Verstraete del Centro Ricerche IRCCS Neuromed a Pozzilli (Isernia).
La motivazione del premio alla società rossoblù recita: “Per la sensibilità, la promozione e la divulgazione dell’iniziativa del Passaporto Ematico della Fondazione Fioravante Polito.”
Nell’ambito della cerimonia è stato premiato anche Roberto Viceconti, medico della Gelbison, per il costante impegno, attraverso i colori rossoblù, nella divulgazione e nel sostegno del progetto del Passaporto Ematico.
Un riconoscimento speciale è stato conferito al dottor Andrea Salati per i suoi 50 anni di attività nella medicina dello sport, figura storica della Gelbison e punto di riferimento per generazioni di atleti.
Un evento che celebra sport, prevenzione e impegno sociale, confermando il ruolo della Gelbison come promotrice attiva di una cultura della salute e della tutela degli atleti.