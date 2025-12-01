La Pubblica Assistenza L’Orchidea Emergenza Odv ha inaugurato lo sportello operativo presso l’ospedale di Polla, un punto di riferimento che si propone di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e dei pazienti. Lo sportello non sarà soltanto un luogo di accoglienza, ma un vero e proprio centro di servizi: dal trasporto infermi e disabili con ambulanza e automedica alle dimissioni ospedaliere, dal trasporto dialisi alle visite programmate, fino al supporto informativo e burocratico per chi si trova a dover affrontare percorsi sanitari spesso complessi e faticosi.

Il presidente Carmine Aquino ha sottolineato con forza il valore di questa iniziativa, definendola “una risposta tangibile alle necessità quotidiane di chi vive la fragilità della malattia o della disabilità. Non vogliamo che nessuno si senta solo di fronte alle difficoltà. Lo sportello nasce per accompagnare, per dare sostegno, per rendere più umano e accessibile il rapporto con la sanità.”

Aquino ha parlato anche del ruolo sociale che “L’Orchidea Emergenza” intende ricoprire: “Ogni giorno vediamo persone che arrivano in ospedale spaesate, confuse, spesso senza sapere a chi rivolgersi. Noi saremo lì, pronti ad ascoltare, a indirizzare, a risolvere anche i piccoli problemi burocratici che possono diventare ostacoli enormi per chi già vive una condizione di sofferenza. Questo sportello è un segno di civiltà, un gesto di comunità, un ponte tra i cittadini e le istituzioni.”

L’iniziativa si inserisce in un contesto territoriale dove la domanda di servizi sanitari è crescente e la vicinanza delle associazioni di volontariato diventa fondamentale per garantire inclusione e dignità. Lo sportello operativo non si limita a fornire prestazioni tecniche, ma si propone come presidio di umanità, un luogo dove la professionalità si unisce alla sensibilità.

“Non è solo un servizio di trasporto – ha aggiunto Aquino – è la certezza che qualcuno si prende cura di te, che ti accompagna nel percorso di cura e ti sostiene anche quando le procedure amministrative sembrano insormontabili. È la mano tesa di una comunità che non lascia indietro nessuno.”

“L’Orchidea Emergenza Odv”, con questa nuova apertura, rafforza il proprio impegno sul territorio e ribadisce la centralità del volontariato come motore di cambiamento sociale. Lo sportello sarà operativo tutti i giorni, con personale e volontari formati per garantire assistenza qualificata e un ascolto attento.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Aquino – è che ogni cittadino di Polla e dei comuni limitrofi sappia che qui troverà un punto di riferimento sicuro. Vogliamo che questo sportello diventi un simbolo di fiducia, un luogo dove la parola emergenza si trasforma in solidarietà e dove la cura non è solo un atto medico, ma un gesto di umanità.”

Con questa iniziativa “L’Orchidea Emergenza Odv” conferma la propria vocazione ad essere accanto alle persone, trasformando un bisogno in opportunità di comunità e rendendo l’ospedale di Polla non soltanto un luogo di cura, ma anche di accoglienza e sostegno.