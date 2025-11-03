Sono partiti oggi per i Campionati del Mondo di Pankration/MMA della Fijlkam, che si terranno in Grecia, 11 atleti della Nazionale Italiana e 2 tecnici, tra loro 4 sono agonisti della New Kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro.

Si tratta di Antonio Pio Marmo e Antonio Soccodato nell’Under 15, Davide Morena nell’Under 17 e Alessia Amendola nell’Under 20.

I tecnici entrambi appartenenti alla società valdianese sono Viki Amendola, vicecampionessa mondiale 2013 di Pankration e prima medaglia della Federazione Italiana, e Nico Rizzo, il quale due settimane fa è arrivato quinto ai Campionati del Mondo MMA Seniores in Serbia.

La squadra azzurra è composta da altri due campani Andrea Rizzo e Luigi Rizzo e cinque atleti pugliesi.

La competizione inizierà domani, martedì 4 novembre, e terminerà domenica 9 novembre. I primi giorni vedranno impegnati gli atleti Under 15, successivamente l’Under 17 e per concludere l’Under 20.