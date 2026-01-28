La Banca Monte Pruno sarà presente alla conferenza dal titolo “Ricerca giuridica e progetto di modernizzazione delle società di persone”, promossa con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, in programma domani, giovedì 29 gennaio, presso il Senato della Repubblica nella Sala Martiri di Nassiriya.

L’incontro rappresenta un momento di confronto di altissimo profilo scientifico e istituzionale su un tema centrale per l’economia reale del Paese: l’evoluzione delle società di persone, pilastro storico del tessuto produttivo italiano, e il ruolo della ricerca giuridica nel coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità.

All’importante evento prenderanno parte autorevoli studiosi del diritto commerciale e societario, docenti universitari, rappresentanti del mondo accademico, professionisti ed esperti della materia, oltre a esponenti delle istituzioni, chiamati a confrontarsi sul futuro delle forme societarie più radicate nel nostro sistema economico. Un contributo di particolare rilievo sarà offerto, insieme alle conclusioni, dal professor Giuseppe Fauceglia, noto studioso della materia, il cui pensiero rappresenta un punto di riferimento nel dibattito sulla modernizzazione del diritto societario ed è motivo di orgoglio per il territorio di appartenenza.

La partecipazione della Banca Monte Pruno si inserisce coerentemente nel percorso che da sempre contraddistingue il Credito Cooperativo: essere al fianco delle imprese, delle famiglie e dei territori, valorizzando un modello economico fondato sulla prossimità, sulla fiducia e sulla responsabilità personale.

Nel corso dei saluti introduttivi, il Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese sottolineerà come la modernizzazione non possa prescindere dal rispetto dell’identità del modello italiano, fatto di persone, relazioni e legami con il territorio. Accompagnare le società di persone verso forme più evolute di governance e di tutela significa rafforzare il tessuto produttivo senza snaturarne l’anima, mettendo al centro le famiglie, il lavoro e la continuità delle imprese.

Con questa iniziativa, la Monte Pruno conferma il proprio impegno a sostenere momenti di riflessione qualificata e di dialogo tra mondo accademico, istituzioni e sistema produttivo, nella convinzione che solo attraverso un confronto serio e responsabile sia possibile costruire un futuro di sviluppo equilibrato, sostenibile e profondamente radicato nei valori delle comunità.