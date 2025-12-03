Revisione legale di Bilancio. A Teggiano il 5 e 6 dicembre seminario dell’Ordine Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro
Venerdì 5 e sabato 6 dicembre nel Convento della Santissima Pietà a Teggiano si terrà il seminario formativo sugli aspetti rilevanti della revisione legale di Bilancio dal titolo “Focus sulla continuità aziendale, sulla relazione di revisione e sulla revisione dei gruppi”.
L’appuntamento, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina – Lagonegro, avrà inizio alle ore 14:30 nella giornata di venerdì e alle ore 9 di sabato.
Previsto l’intervento dei relatori Giuseppe Caffio, commercialista dell’Ordine di Roma, Marco Zamboli, commercialista dell’Ordine di di Roma, Giuseppe Abbruzzese, segretario dell’Ordine Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro, Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro, Enrico Messina, Presidente dell’associazione Allievi SAF Campania e Giovanni Borgia, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno.
Modera gli incontri Fabio Condemi, commercialista dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro.
La partecipazione al convegno dà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo.