“Botteghe di Natale” ad Atena Lucana Scalo. 6 giorni tra artigianato, street food e magia per i più piccoli
Atena Lucana Scalo si prepara a vivere l’atmosfera delle feste con la terza edizione di “Botteghe di Natale”, in programma nei weekend dal 5 al 7 dicembre e dal 12 al 14 dicembre.
L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Atena Lucana con il patrocinio del Comune, quest’anno si sposta nel piazzale antistante l’Auditorium, trasformato per l’occasione in un vero e proprio villaggio natalizio.
L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 18.00 alla presenza delle Autorità locali, dei volontari e degli espositori.
Per sei giornate il villaggio natalizio ospiterà botteghe artigianali con prodotti fatti a mano e idee regalo, stand gastronomici con specialità tipiche del territorio, artisti di strada e animazione itinerante, la Casa di Babbo Natale, il Baby Parking nell’Auditorium, un servizio pensato per consentire alle famiglie di visitare con calma il percorso natalizio mentre i bambini partecipano ad attività e giochi in uno spazio sicuro.
La manifestazione si chiuderà domenica 14 dicembre con il tradizionale Pranzo con Babbo Natale, un momento pensato per regalare ai più piccoli un ricordo speciale del periodo natalizio.
Orari: venerdì e sabato 18.00 – 23.00 • domenica 11.00 – 23.00.
Per informazioni: Pro Loco Atena Lucana 340-3111956.