Festeggiamenti natalizi a San Rufo. Il 7 dicembre il falò dell’Immacolata, l’8 l’accensione dell’albero di Natale
Prendono il via i festeggiamenti in vista del Natale a San Rufo.
Domenica 7 dicembre, in località Fontana del Vaglio, alle ore 18.30 ci sarà una fiaccolata a cura dell’Associazione Unitalsi – Sezione di Padula e alle 19.00 seguirà il falò dell’Immacolata.
Per l’evento, organizzato dalla Pro Loco con il sostegno del Comune, di Confesercenti, della Camera di Commercio e del Forum dei Giovani, saranno offerti ai partecipanti un panino con la salsiccia e vino. Tutti possono portare un dolce per “rendere la festa ancora più golosa”, è l’invito dell’Amministrazione guidata dal sindaco Michele Marmo.
Lunedì 8 dicembre, invece, nella piazzetta di fronte all’ex farmacia nel centro storico del paese ci sarà l’accensione dell’albero di Natale. L’evento sarà accompagnato dalla musica della banda “Città di Sassano”.
Seguirà un brindisi con panettone offerto dalla Pro Loco.