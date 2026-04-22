Finanziato dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del Mezzogiorno, tra cui la Campania. La dotazione finanziaria è di 356,4 milioni di euro.

L’incentivo è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti, che sono in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione, nonché ai disoccupati del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e ai cosiddetti working poor.

Cosa si può fare con Resto al Sud 2.0? Quali sono le agevolazioni che si possono ottenere? Chi può presentare la domanda? Quali sono i requisiti necessari?

Ne parla ai nostri microfoni la dottoressa Maria Antonietta Aquino, Presidente di Confesercenti Vallo di Diano.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet.