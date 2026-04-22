Salerno: minaccia di morte un uomo con una bottiglia contenente liquido infiammabile. Arrestato
A Salerno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo per tentata estorsione.
Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, avrebbe minacciato di morte un suo conoscente utilizzando una bottiglia contenente liquido infiammabile, pretendendo la restituzione di un pregresso debito.
Le intimidazioni sarebbero state reiterate anche in presenza dei carabinieri intervenuti.