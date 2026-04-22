Vento forte e mare agitato in Campania. La Protezione Civile emana l’allerta meteo
La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
L’avviso riguarda tutta la Campania dalle 20 di oggi alle 20 di domani, giovedì 23 aprile.
Si ricorda ai Comuni di adottare tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.
La Protezione Civile sottolinea inoltre la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.
Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico.