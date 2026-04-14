Resta incastrato sotto un mezzo da lavoro a Gioi Cilento. Trasferito al “Ruggi” in eliambulanza
Grave incidente oggi pomeriggio a Gioi Cilento dove un 38enne è rimasto ferito mentre stava effettuando dei lavori in via Valle.
Per cause in corso di accertamento, l’uomo sarebbe rimasto incastrato con le gambe sotto un mezzo da lavoro.
I sanitari del 118 giunti sul posto hanno allertato anche l’eliambulanza che ha trasportato il ferito al “Ruggi” di Salerno.
Toccherà ai Carabinieri ricostruire la dinamica di quanto accaduto.