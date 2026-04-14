Grande soddisfazione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, i cui alunni delle classi 1^ e 3^ IP MAT partecipano al progetto “Campania Young – Next generation: tocca a noi!” distinguendosi in particolare nella sezione dedicata alla musica.

Un risultato significativo che rende la scuola l’unica del Vallo di Diano ad aver ottenuto questo importante riconoscimento. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa di crescita per gli studenti, che attraverso la musica possono sviluppare non solo competenze artistiche, ma anche capacità relazionali, espressive ed emotive. Un percorso che si inserisce perfettamente in una visione educativa moderna e attenta alla persona.

Grande è la soddisfazione della Dirigente Scolastica Antonella Vairo e della professoressa Margherita Fortunato, referente del progetto, che ha curato con impegno il coordinamento e la predisposizione delle attività. La partecipazione a questo progetto si pone in piena sintonia con le più recenti proposte a livello nazionale, che riconoscono alla musica un ruolo fondamentale nel percorso formativo degli studenti.

Sempre più si afferma, infatti, l’idea che fare musica a scuola non sia un lusso, ma un potente strumento capace di favorire intelligenza, empatia e inclusione. In questo contesto il “Cicerone” dimostra di essere al passo con i tempi, promuovendo un’educazione che mette al centro lo studente nella sua interezza. La musica diventa così un linguaggio universale attraverso cui costruire relazioni, valorizzare le diversità e favorire un clima scolastico inclusivo e partecipativo. Un traguardo importante, dunque, che non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso sempre più orientato alla crescita culturale, umana e sociale degli studenti.