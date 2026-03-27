Reperto fossile scoperto in un bosco di Monte San Giacomo.

La scoperta è avvenuta da parte del Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano, in località Bosco del Calvo, a 1164 metri e consiste in una lastra beige ocra all’interno della quale è presente una impronta fossile, molto probabilmente il resto di un organismo marino risalente tra i 60 e i 200 milioni di anni fa.

Un pezzo prezioso di storia, venuto a galla in un’area priva della contaminazione umana che testimonia ancora una volta come il territorio valdianese sia stato culla di importanti evoluzioni. L’episodio rappresenta anche la presenza costante e l’attenzione dei Carabinieri Forestali nel tutelare le zone rurali di particolare pregio.

La scoperta è stata segnalata alla Soprintendenza dei Beni Culturali, dopo che i militari si sono premurati di mettere in sicurezza il fossile, supportati da un’archeologa della zona.

Ieri il prezioso reperto è stato consegnato al Museo archeologico di Sala Consilina alla presenza dei militari Forestali e da rappresentanti della Soprintendenza.