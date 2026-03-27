Intervento decisivo della Polizia Municipale di Eboli questa mattina nella frazione di Santa Cecilia per mettere fine ad episodi di degrado e violenza che hanno destato forte preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

L’operazione è scattata dopo le numerose segnalazioni su un 29enne marocchino richiedente asilo e con precedenti penali sia in Italia che all’estero. Da diversi giorni girava nel centro abitato in evidente stato di alterazione alcolica. Avrebbe importunato i passanti con richieste insistenti di denaro per comprare alcolici.

La situazione è degenerata ieri sera, quando ha ferito alla testa un connazionale. L’aggressione sarebbe scattata dopo che quest’ultimo lo aveva rimproverato per il suo comportamento, esortandolo a rispettare i precetti religiosi e il decoro.

Oggi gli agenti della Polizia Municipale hanno condotto un blitz che ha consentito di assicurare alla Giustizia il 29enne. Dopo l’identificazione presso gli uffici competenti è stato applicato il DASPO Urbano, misura necessaria per tutelare la sicurezza e la libera fruizione degli spazi pubblici.

L’Amministrazione e le Forze dell’Ordine sottolineano come l’intervento sia stato fondamentale per preservare l’equilibrio sociale di Santa Cecilia. “La frazione, caratterizzata da una popolazione per il 50% extracomunitaria, rappresenta un esempio virtuoso di integrazione lavorativa e sociale. Il comportamento del singolo, già noto alle Forze dell’Ordine, non deve in alcun modo inficiare il clima di pacifica convivenza costruito dalla comunità locale e dai numerosi cittadini stranieri regolarmente inseriti nel tessuto produttivo. La sicurezza dei nostri cittadini e il rispetto delle regole sono prioritari. Non permetteremo che episodi di marginalità e violenza turbino la serenità di una comunità laboriosa e integrata come quella di Santa Cecilia” dichiara l’assessore Antonio Corsetto.