Un traguardo straordinario per il Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate) dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.

Lo studente Raffael Andriuolo si è ufficialmente qualificato per la fase finale delle Olicyber, il programma di formazione e competizione organizzato dal Cybersecurity National Lab (CINI) per valorizzare i talenti informatici nelle Scuole Superiori.

Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza non sono una semplice gara di informatica, ma permettono ai ragazzi di misurarsi con sfide di hacking etico, crittografia e sicurezza delle reti, imparando a difendere le infrastrutture digitali del futuro.

Con un brillante 43° posto a livello nazionale Raffael Andriuolo è rientrato stabilmente nella rosa dei 100 migliori giovani talenti d’Italia che si sfideranno nella finalissima che si terrà a Salerno dal 17 al 19 aprile.

“Un applauso speciale va anche ad Andrea de Laurentiis e Anna De Paola che, pur non avendo centrato la qualificazione, hanno ottenuto posizionamenti di tutto rispetto nella classifica nazionale, dimostrando competenza, dedizione e grande spirito sportivo (digitale!). Complimenti ragazzi, il futuro della sicurezza informatica passa da voi!” fanno sapere dal Polo Liceale guidato dalla Dirigente Scolastica Maria D’Alessio.