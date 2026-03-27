Olimpiadi di Cybersicurezza. Raffael Andriuolo del “Leto” di Teggiano si qualifica per la Finale nazionale
Un traguardo straordinario per il Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate) dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.
Lo studente Raffael Andriuolo si è ufficialmente qualificato per la fase finale delle Olicyber, il programma di formazione e competizione organizzato dal Cybersecurity National Lab (CINI) per valorizzare i talenti informatici nelle Scuole Superiori.
Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza non sono una semplice gara di informatica, ma permettono ai ragazzi di misurarsi con sfide di hacking etico, crittografia e sicurezza delle reti, imparando a difendere le infrastrutture digitali del futuro.
Con un brillante 43° posto a livello nazionale Raffael Andriuolo è rientrato stabilmente nella rosa dei 100 migliori giovani talenti d’Italia che si sfideranno nella finalissima che si terrà a Salerno dal 17 al 19 aprile.
“Un applauso speciale va anche ad Andrea de Laurentiis e Anna De Paola che, pur non avendo centrato la qualificazione, hanno ottenuto posizionamenti di tutto rispetto nella classifica nazionale, dimostrando competenza, dedizione e grande spirito sportivo (digitale!). Complimenti ragazzi, il futuro della sicurezza informatica passa da voi!” fanno sapere dal Polo Liceale guidato dalla Dirigente Scolastica Maria D’Alessio.