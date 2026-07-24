Relitto aereo della Seconda Guerra Mondiale scoperto nelle acque di Punta Licosa a Castellabate
Un relitto di un aereo militare risalente con ogni probabilità alla Seconda guerra mondiale è stato individuato a circa 30 metri di profondità nei fondali al largo di Punta Licosa a Castellabate.
Il ritrovamento è stato effettuato da un gruppo di subacquei durante un’immersione.
Secondo una prima valutazione, potrebbe trattarsi di un cacciabombardiere di fabbricazione britannica.
Le immagini e la documentazione raccolte durante l’immersione saranno trasmesse all’Istituto Idrografico della Marina Militare, che avvierà gli accertamenti necessari per l’identificazione del mezzo.