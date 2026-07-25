Svolta nel caso dell’omicidio del giornalista Luca Esposito.

Questa notte a seguito delle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno è stata individuata e sottoposta a fermo di indiziato di delitto la persona ritenuta responsabile del delitto avvenuto la scorsa settimana in località Cioffi ad Eboli. La stessa era nascosta all’interno di un casolare abbandonato.

L’intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.