Anziano investito da una moto a Salerno. Trasportato in ospedale
Incidente stradale questo pomeriggio in via Santi Martiri Salernitani a Salerno.
Per cause da accertare un anziano è stato investito da una moto cadendo violentemente sull’asfalto. E’ stato preso in carico dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “Ruggi” per le cure mediche.
Sarebbe rimasto cosciente nel corso delle operazioni di soccorso.
Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.