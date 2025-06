Incidente stradale questa mattina ad Albanella.

Un’Audi Q5 condotta da una 40enne del posto si è scontrata con una Kia con a bordo una 25enne residente a Campagna.

Per motivi ancora in fase di accertamento i due veicoli si sono scontrati all’altezza dell’intersezione tra via Giunta e via San Cesareo.

Le due donne sono state trasportate presso gli ospedali di Battipaglia e di Eboli.

Presenti sul posto due ambulanze del 118 Psaut di Capaccio Scalo e gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio per i rilievi del caso.