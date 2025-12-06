Ha aperto i battenti ieri sera ad Atena Lucana Scalo la terza edizione de “Le Botteghe di Natale” della Pro Loco Athena Nova con il patrocinio del Comune.

Per il secondo anno consecutivo la partecipata iniziativa in vista delle feste vede l’attiva collaborazione della Cooperativa Sociale Insieme Onlus che è presente con “La Bottega del Cuore” e “La Casa di Babbo Natale” nel piazzale dell’Auditorium comunale “Attilio Cirillo”. Si potranno visitare i mercatini fino a domani, domenica 7 dicembre, e poi nuovamente nel weekend dal 12 al 14 dicembre.

Insieme quest’anno ha lavorato alacremente per mettere in piedi un’attività che ha coinvolto i più piccoli fin dall’ultima settimana di ottobre. Per un mese, infatti, i bambini hanno preso parte ai laboratori per realizzare creazioni artigianali natalizie che in questi due weekend verranno messe in vendita all’interno de “La Bottega del Cuore”. Il ricavato sarà devoluto all’acquisto di materiale e strumenti inclusivi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria.

Inoltre potranno partecipare al laboratorio “Decora la tua casetta di Pan di Zucchero” compilando il modulo QUI e domani pomeriggio incontreranno anche Babbo Natale a cui consegnare le letterine.

Il 14 dicembre la Cooperativa Insieme chiuderà gli appuntamenti ai mercatini con il pranzo di Natale e, a partire dalle 18.00, offrirà ai bambini la possibilità di partecipare alla lettura animata di “Canto di Natale” di Dickens, una delle favole delle feste più amate dai piccoli.

All’evento inaugurale di ieri pomeriggio erano presenti la dottoressa Alessia Monzillo e lo staff della Cooperativa Sociale Insieme Onlus, il sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci, il presidente della Pro Loco Ciro Monzillo e il vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano Antonio Pagliarulo.

La dottoressa Monzillo ha spiegato nel dettaglio ai microfoni di Ondanews tutte le attività che vedono al centro “La Bottega del Cuore” e “La Casa di Babbo Natale”.

