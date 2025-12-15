L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza aderisce all’Open Day dedicato all’alopecia areata con una giornata dedicata ai pazienti affetti da questa patologia.

L’iniziativa, organizzata con la Società italiana di dermatologia e malattie e trasmissione sessuale (SIDeMaST) e con l’Associazione Italiana Pazienti Alopecia&Friends (AIPAF), è in programma il 19 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 nell’ambulatorio di Dermatologia dell’ospedale di Potenza, ingresso principale, primo piano.

Sono previste 20 visite gratuite che hanno l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere maggiore consapevolezza su questa malattia infiammatoria cronica che può avere un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. La giornata vuole essere anche un’occasione fondamentale di incontro e confronto con gli specialisti dermatologi, a disposizione per aiutare i pazienti ad affrontare le difficoltà legate alla malattia e per presentare le ultime novità in termini di diagnosi e cura.

“L’alopecia areata non è solo un problema estetico ma una vera e propria patologia che va affrontata informando, sensibilizzando e condividendone le problematiche – dichiara il Direttore Generale Giuseppe Spera che sottolinea l’importanza di iniziative come questa a sostegno del benessere psico-fisico – Gli Open Day sono dei validi strumenti per la tutela della salute e rappresentano un’ulteriore testimonianza del nostro impegno nel contribuire a promuovere la cultura della prevenzione”.

“L’alopecia areata è una malattia autoimmune che causa la perdita improvvisa di capelli e peli a chiazze su cuoio capelluto, barba o altre parti del corpo, senza una causa apparente. La ricerca scientifica ha fatto passi da gigante nel trattamento della patologia – spiega la dottoressa Marisa Tataranni, responsabile della Dermatologia – offrendo oggi speranze concrete di miglioramento. Il nostro è un team costantemente aggiornato sui nuovi protocolli terapeutici e questo Open Day è l’occasione perfetta per divulgare nuove conoscenze e per effettuare uno screening che permetta di indirizzare i pazienti verso il percorso di cura più idoneo”.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7 alle ore 18 del 17 dicembre. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.