La Giunta della Regione Campania ha approvato il provvedimento del “Piano di attività per l’utilizzo del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2024-2026”, accolto dal Ministero della Salute, con risorse di bilancio regionale di 2,3 milioni di euro.

La Giunta ha adeguato i volumi prestazionali e i limiti di spesa per l’anno 2025 per la macroarea della riabilitazione territoriale stabilendo, per gli anni 2024/2025, per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, i volumi massimi annui delle prestazioni di riabilitazione acquistabili dai centri operanti per i regimi assistenziali in ciascuna A.S.L., nonché i correlati volumi di spesa.

Per quanto riguarda la difesa del territorio la Giunta ha approvato e proposto al Consiglio Regionale, per i successivi adempimenti, il disegno di legge regionale “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.

Per quanto riguarda le tecnologie, la Giunta ha stanziato l’importo complessivo di € 160.000.000 per il finanziamento di progetti – proposti da grandi, medie e piccole imprese – finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche nell’ambito dei settori delle tecnologie digitali e dell’innovazione delle tecnologie digitali e deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, nonché delle biotecnologie.