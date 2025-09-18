Il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha ricevuto oggi a Potenza il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale di Brigata Luca Mennitti.

Bardi ha espresso al Generale Mennitti un sentito augurio di buon lavoro, sottolineando quanto sia fondamentale la presenza dei Carabinieri per garantire sicurezza, legalità e vicinanza alle comunità lucane.

“L’arrivo del Generale Mennitti – ha detto Bardi – rappresenta un momento importante per la Basilicata. Sono certo che continuerà con impegno e passione il percorso di dialogo e cooperazione tra le istituzioni e l’Arma, nel segno della tutela dei cittadini e della valorizzazione del territorio“.

Il Generale Mennitti, nel ringraziare per l’accoglienza, ha ribadito la piena disponibilità a lavorare fianco a fianco con le istituzioni locali, ponendo al centro i valori di prossimità e servizio alla collettività che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di rafforzare ulteriormente il rapporto di fiducia tra cittadini, Regione e Forze dell’Ordine, per una Basilicata sempre più sicura e coesa.