In auto con numerose confezioni di eroina. Arrestato 50enne a Battipaglia

Oggi pomeriggio personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, coadiuvato da due equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Campania, ha svolto un’articolata attività di prevenzione e controllo del territorio, in attuazione delle direttive impartite dal Questore di Salerno, con l’istituzione di numerosi posti di controllo sia in città che sulla S.P.175 Litoranea e in località Belvedere.

Nel corso dei controlli finalizzati a contrastare anche la commercializzazione di sostanze stupefacenti, è stata fermata un’auto il cui conducente era stato avvistato in alcune palazzine popolari abitate da noti pregiudicati locali.

Dopo il controllo da parte dei poliziotti sono state ritrovate 17 confezioni di eroina del peso complessivo di 5 grammi. Pertanto il 50enne F.M. è stato arrestato.

Inoltre sono state controllate 66 persone a bordo di 41 veicoli e uno di questi è stato sequestrato.

– Chiara Di Miele –