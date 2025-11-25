Tommaso Pellegrino, candidato alle recenti Elezioni Regionali con la lista Casa Riformista nella circoscrizione di Salerno e a sostegno di Roberto Fico, parla dopo i risultati delle urne.

Un risultato brillante per l’ex sindaco di Sassano che nel salernitano ha ottenuto ben 15610 preferenze, ma che purtroppo non sono bastate per entrare in Consiglio regionale. La suddivisione dei tre seggi per Casa Riformista, infatti, secondo il sistema elettorale vede eletti consiglieri i candidati delle circoscrizioni di Napoli, Caserta e Avellino.

Tutto questo non scoraggia Pellegrino, che in questa campagna elettorale ha goduto del supporto appassionato di tantissimi valdianesi e non solo e che proprio nel Vallo di Diano ha conquistato la fiducia di tantissimi comuni.

“Un nuovo inizio, un risultato che mi emoziona, mi onora e che custodirò sempre come uno dei traguardi più importanti della mia vita. Non sono stato eletto, è vero, ma ciò che abbiamo costruito insieme va ben oltre un esito elettorale. In queste settimane ho ricevuto un affetto straordinario: ho ascoltato storie, accolto proposte, sentito vicinanza e fiducia. E tutto questo mi ha ricordato ancora una volta perché ho scelto di mettermi in gioco. Le vostre 15.610 preferenze non sono numeri: sono volti, mani strette, parole sincere, speranze condivise. Sono la conferma che esiste una comunità viva, consapevole e desiderosa di crescere nella giusta direzione” dichiara.

“Sono molto soddisfatto per aver contribuito all’affermazione di Casa Riformista nella nostra Regione e, in particolare, per il grande risultato del Presidente Roberto Fico, vero vincitore di questa competizione elettorale. Nel congratularmi con lui, sono convinto che sia la persona giusta per avviare quel percorso di rinnovamento indispensabile a recuperare la fiducia di tanti giovani, e non solo, oggi lontani e diffidenti nei confronti della politica e della classe dirigente campana” aggiunge.

Pellegrino annuncia che continuerà “a lavorare con serietà, trasparenza e responsabilità, perché la Campania merita tutto questo e molto di più. L’impegno continua… Grazie di cuore a tutti“.