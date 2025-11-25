Rubati infissi e rame dalla casa di un prete nel Cilento, scatta il cortocircuito e scoppia un incendio
Ladri scatenati nel Cilento. Nei giorni scorsi ignoti hanno preso di mira l’abitazione di un parroco a Prignano Cilento.
I malintenzionati sono riusciti ad accedere al primo piano della struttura, dove si sono messi alla ricerca di preziosi da rubare. Non trovando però nulla di interesse, hanno deciso di smontare e portare via gli infissi e il rame contenuto all’interno dell’impianto elettrico. Il cortocircuito dovuto a quest’ultima azione sembra che abbia fatto divampare un incendio all’interno dell’abitazione.
Le fiamme hanno bruciato alcune suppellettili tra cui i materassi. Sembrerebbe, inoltre, che i ladri abbiano tentato di portare via anche i termosifoni. Ingenti, dunque, i danni causati.
Alla scoperta dell’accaduto sono stati allertati a intervenire sul posto i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Giuseppe Colella, che dovranno tentare di dare un volto agli autori del furto.