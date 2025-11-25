E’ il giorno dell’analisi del voto per la Campania ma anche per le sue province. Roberto Fico e la coalizione di centrosinistra (Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Casa Riformista, Fico Presidente, Avanti Campania, A testa alta, Noi di Centro-Noi Sud) hanno sconfitto il centrodestra guidato da Edmondo Cirielli conquistando il 60,63% dei consensi (il 56,27% nella circoscrizione di Salerno).

Nel salernitano, salvo cambiamenti in fase di revisione e calcolo, sono 5 i consiglieri attribuiti alla coalizione di Fico: Luca Cascone (A testa alta – 20877), Corrado Matera e Francesco Picarone (Pd, rispettivamente 19621 e 13174), Andrea Volpe (Avanti Campania . 17305), Giovanni Maria Cuofano (partito Fico Presidente – 4979). All’opposizione del centrodestra toccano 4 consiglieri: Roberto Celano (PPE Forza Italia Berlusconi – 8650), Giuseppe Fabbricatore (Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia – 13836), Mimì Minella (Lega – Cirielli Presidente – 5941), Sebastiano Odierna (Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e riformisti – 3183).

Anche il Vallo di Diano si allinea alla tendenza regionale sia per quanto concerne l’affluenza, che ha subito un calo drastico e allarmante, sia per l’espressione di voto: in tutti i comuni vince la coalizione guidata dal Presidente Fico, con una serie di particolari che andiamo ad analizzare.

Tommaso Pellegrino con Casa Riformista conquista la metà dei comuni del comprensorio valdianese (15546 le preferenze ottenute nel complesso). Nonostante il brillante risultato, che supera di molto i consensi della tornata elettorale del 2020, non rientra tra i consiglieri eletti nella circoscrizione salernitana perchè i 3 seggi che spettano a Casa Riformista sono scattati nelle province di Napoli, Caserta e Avellino.

Atena Lucana sceglie Casa Riformista (246 voti) seguito dal Pd (168) e Avanti Campania (98), partito con cui era candidata la concittadina Antonella Pessolano che nel suo paese ha ottenuto 95 preferenze. Casa Riformista vince anche a Buonabitacolo (374), seguita da Pd (238) e Movimento 5 Stelle (96), partito con il quale è sceso in campo il concittadino Giuseppe Morrone che nel suo paese ha ottenuto 74 preferenze.

A Casalbuono è primo il Partito democratico (179 voti) seguito da Casa Riformista (108) e Mastella Noi di Centro Noi Sud (23). Anche a Monte San Giacomo il Pd è il primo partito con 362 voti, seguito da Casa Riformista con 329 e Roberto Fico Presidente con 18 (qui il gruppo di maggioranza guidato dalla sindaca Angela D’Alto aveva sostenuto apertamente il candidato dem Corrado Matera, che ha ottenuto 288 preferenze mentre Tommaso Pellegrino, che ne ha conquistate 321, era appoggiato dal gruppo di minoranza).

Casa Riformista con Pellegrino conquistano anche Montesano sulla Marcellana (726 voti), nonostante l’appartenenza del sindaco Giuseppe Rinaldi al centrodestra (la coalizione di sostegno a Edmondo Cirielli ottiene 698 consensi). Segue il Pd con 338 preferenze e Roberto Fico Presidente con 123. Buon risultato per Casa Riformista anche a Padula, dove è primo partito con 705 voti, seguito da Pd con 544 e Roberto Fico Presidente con 103. Questo è il paese di adozione del candidato del Pd Giovanni Guzzo che qui ha ottenuto 240 consensi.

Anche Pertosa vota per Casa Riformista (79), seguita da Pd (67) e A testa alta (48), mentre a Polla il primo partito è il Pd (799) a cui seguono Casa Riformista (289) e A testa alta (79), Qui si segnala la candidata della Lega Federica Mignoli che nel suo paese di residenza, dove è anche consigliere comunale indipendente, ha ottenuto 388 preferenze.

Casa Riformista sbanca a Sala Consilina conquistando 2126 preferenze, sostenuta palesemente dal sindaco Domenico Cartolano. Seguono il Pd con 900 voti e Roberto Fico Presidente con 461 di cui 344 al candidato locale, l’avvocato Francesco Di Paola. 72 consensi per il Movimento 5 Stelle, 69 per Avanti Campania, 45 per Alleanza Verdi Sinistra e 40 per la lista A testa alta.

A San Pietro al Tanagro si impone il Pd con 230 voti contro Casa Riformista con 145, seguiti da Roberto Fico Presidente con 32 voti e Avanti Campania con 24. Mentre San Rufo sceglie Casa Riformista guidata da Tommaso Pellegrino dandogli 248 consensi contro i 158 del Partito democratico.

Sant’Arsenio è del Pd, che ottiene 470 voti, e Casa Riformista si attesta a 282 seguita da Avanti Campania con 38. I dem conquistano anche Sanza dove il Pd ha ottenuto 495 consensi contro i 126 di Casa Riformista. Seguono Roberto Fico Presidente con 69 e A testa alta con 43.

Tommaso Pellegrino ovviamente conquista la sua Sassano dove Casa Riformista ottiene 1929 voti e le preferenze per l’ex sindaco sono 1812. Seguono il Pd con 163 voti e Roberto Fico Presidente con 39.

Teggiano, invece, è la roccaforte del candidato locale del Pd Corrado Matera che nel suo paese di origine chiude con 1729 preferenze (il partito ne ottiene complessivamente 1864). Seguono Casa Riformista con 455, Roberto Fico Presidente con 139, A testa alta con 59, Movimento 5 Stelle con 28 e Avanti Campania con 27. A Teggiano bisogna segnalare anche il risultato di Marisa Federico, candidata con la lista Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e riformisti a sostegno del centrodestra: l’assessore comunale nel suo paese ha ottenuto 525 preferenze.

Nel Tanagro ad Auletta si afferma il Pd con 213 voti contro i 196 di Casa Riformista, seguiti dal M5S a 33 e Roberto Fico Presidente a 28; a Caggiano è primo partito sempre il Pd con 235 preferenze contro le 201 di Casa Riformista a cui seguono Roberto Fico Presidente con 93 voti ottenuti, Movimento 5 Stelle (48) e A testa alta (43); a Salvitelle invece si afferma A testa alta con 88 voti, seguito dal Pd con 24 e da Casa Riformista con 14.

Al momento il Vallo di Diano sarebbe rappresentato a Palazzo Santa Lucia soltanto dal consigliere Matera del Pd, facendo così un passo indietro rispetto alla scorsa legislatura quando i consiglieri del territorio erano due. Fa riflettere l’astensione dalle urne che, salvo in pochi paesi, ha contraddistinto questa due giorni elettorale lanciando un segnale inequivocabile.