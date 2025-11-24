Elezioni Regionali. E’ Roberto Fico il nuovo Presidente della Campania
E’ Roberto Fico il nuovo Presidente della Regione Campania. Questo il risultato dopo poco più di un’ora dall’inizio dello scrutinio della tornata elettorale del 23 e 24 novembre caratterizzata da un forte calo dell’affluenza che si attesta al 44,06%, circa 11 punti in meno rispetto alle Regionali 2020 quando alle urne si era recato il 55,52%.
Fin dai primi minuti dello scrutinio le urne hanno parlato chiaramente a suo favore con una percentuale che oscilla tra il 58 e il 59%.
Candidato della coalizione di centrosinistra (Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Casa Riformista, Fico Presidente, Avanti Campania, A testa alta, Noi di Centro-Noi Sud), napoletano classe 1974, è ritenuto un grillino della prima ora per la sua solida appartenenza al M5S. E’ stato per cinque anni Presidente della Camera dei Deputati, dal 2018 al 2023.
Sostenuto in questa campagna dall’ex Presidente Vincenzo De Luca e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha battuto l’avversario a capo della coalizione del centrodestra Edmondo Cirielli.
Congratulazioni sono subito giunte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Che possa svolgere al meglio il mandato, nell’interesse dei cittadini che andrà a rappresentare. Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale“.
“Auguri al nostro Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania. Buon lavoro!” è il messaggio del Movimento 5 Stelle nazionale.
– NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –