Regionali 2020. Questa sera Margherita Siani chiude la campagna elettorale con comizi a Sicignano e Contursi

Questa sera chiusura della campagna elettorale per la candidata al Consiglio regionale nella lista del Partito Democratico, Margherita Siani.

Alle ore 18.00 si terrà il comizio pubblico in Piazza Germano, a Sicignano degli Alburni; mentre alle ore 20.30 la chiusura sarà a Contursi Terme, in Piazza Garibaldi.

“Due momenti per raccontare questo viaggio elettorale e le tante cose accadute, ma anche per fare un ultimo appello agli elettori affinché si rechino alle urne in sicurezza e possano sostenermi con il loro consenso – dichiara Siani -. Un appello che è anche un voto per la lista del Pd, il partito che resterà anche dopo il 21 settembre e grazie al quale il Presidente De Luca potrà avere maggiore forza sui tavoli romani per negoziare le risorse necessarie alla nostra Regione. Si gioca una partita importante anche da questo punto di vista, è tempo di guardare ad ogni aspetto, uno su tutti la ripresa economia, la ripartenza dopo il Covid“.

– Spazio elettorale autogestito –