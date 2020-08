Regionali 2020. Domani a Salerno Nicola Iannuzzi si presenta insieme alla lista Democratici e Progressisti

Domani, sabato 29 agosto, alle ore 11.00, presso il Gran Caffè “Moka” di Salerno, sul Corso Vittorio Emanuele, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati dei Democratici e Progressisti, che concorreranno alla carica di consigliere regionale nell’ambito della lista valida per la provincia di Salerno per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

Insieme a Salvatore Vozza, referente dei Democratici e Progressisti Campania, interverranno: Corrado Martinangelo (Capolista), Presidente nazionale Agrocepi, esperto di politiche agroalimentari; Antonella Barletta, Docente di Economia Aziendale e dottore Commercialista; Elvira Vittoria Boninfante, Dirigente scolastico; Marzia Brini, Presidente Pink Noise (Associazione culturale musicale), Sound Tech Freelancer, Monitor/FOH Engineer – Stage Manager – Comms Tech; Luciano De Rosa Laderchi, sindaco di Atrani; Giuseppe Fiorentino, chef; Nicola Iannuzzi, ingegnere; Giovanni Mazzarella, Docente di Economia Aziendale e dottore Commercialista; Stefania Parlato, chirurga presso la chirurgia generale ed oncologica dell’ospedale Andrea Tortora di Pagani.

L’incontro costituirà l’occasione per presentare le linee programmatiche come contributo alla campagna elettorale, oltre che per sottolineare alcuni dei valori fondanti del gruppo, tra i quali la volontà di costruire “Una sinistra più bella, più giusta e solidale“.

