Miglioramento sicurezza stradale in provincia di Salerno. Cantieri a Marina di Camerota, Scario e Capitello

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Questa volta sono previsti sulla SR 562 al tratto fra Marina di Camerota e San Giovanni a Piro (Scario) e sulla SP 110 a Ispani (Capitello). Nel primo caso l’importo complessivo è di 71.111,42 euro e nel secondo è di 35.739,46 euro.

“Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – verranno consegnati all’inizio della prossima settimana. Il primo ricade nei comuni di Camerota e di San Giovanni a Piro, sulla SR 562. Sono lavori di manutenzione al piano viario. Il secondo intervento invece riguarda il comune di Ispani sulla SP 110 e sono lavori di miglioramento della sicurezza stradale in tratti saltuari“.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria – afferma Strianese –, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità“.

– Paola Federico –