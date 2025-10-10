Non si ferma l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali da parte degli agenti della Polizia Municipale di Capaccio coordinati dalla Comandante Clelia Saviano e coadiuvati dal personale tecnico delle Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS di Salerno.

Un’ispezione ha permesso di identificare e segnalare all’Autorità Giudiziaria il titolare di un’azienda dedita all’allevamento bufalino.

Infatti, grazie all’uso della fluoresceina è emerso che era stato realizzato un sistema di condotte e pozzetti per smaltire illecitamente le acque reflue dell’area stabulazione, della concimaia, del locale della mungitura, del lavaggio delle attrezzature e parte degli scarichi domestici che a loro volta confluivano in un canale consortile.

A seguito dell’accertamento il personale ha disposto l’occlusione immediata di un pozzo di tracimazione attraverso il quale veniva effettuato l’illecito smaltimento con dispersione nei vicini canali.

Il controllo in materia ambientale si inserisce nell’ambito della tutela delle acque e del sottosuolo, che continuerà senza sosta.