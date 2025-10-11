Con una grande prestazione lo Sporting Sala Consilina riesce per la prima volta a rompere il tabù L84 espugnando il campo dei torinesi col punteggio di 2-3.

Una vittoria che consente ai ragazzi dei presidenti Detta per una notte di essere in testa alla classifica con Feldi Eboli, Meta Catania e con il Mantova che ha battuto la Sandro Abate.

La gara prende la piega giusta per i salesi nella prima frazione anche se i padroni di casa torinesi di L84, nel primo giro di lancette, vanno vicino alla rete con un doppio palo. La partita rimane su ritmi alti e in equilibrio fino a 7′ 30”, quando Igor lascia partire un fulminante destro dalla distanza che chiude la sua corsa quasi all’incrocio dell’incredulo Tondi, che non può far altro che raccogliere la sfera nella sua porta.

Il vantaggio dei salesi del tecnico Conde, in maglia rossa, dura fino al 12’15” quando una grande intuizione di Josiko mette solo davanti al portiere valdianese, Salas, che firma il pareggio. Il paraguaiano sembra avere un conto aperto con lo Sporting Sala Consilina: nella passata stagione con la casacca del Napoli segnò addirittura una doppietta.

L84 non ferma la sua voglia di riportarsi in avanti e a tre minuti e mezzo dalla conclusione della prima frazione trova la rete del sorpasso: sulla destra fa tutto bene Liberti, che mette in mezzo dove trova Ton che batte per la seconda volta Fiuza. Il tempo si chiude con i piemontesi avanti 2-1.

Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina entra sul parquet decisa a rimettere le cose a posto. E dopo 2’15” con uno splendido sinistro a incrocio il capitano Carducci batte per la seconda volta l’estremo difensore di L84 e riporta le sorti del match in equilibrio. Passano altri 5’ e gli uomini del tecnico Felipe Conde operano il sorpasso. Questa volta tocca al giovane Fatiguso, il quale con un preciso colpo al volo, sempre di sinistro, supera un nugolo di gambe e manda alle spalle di Tondi per il 2-3 salese.

Poi l’estremo difensore dei piemontesi si infortuna e lascia il campo al giovanissimo De Rienzo, il quale si erge a protagonista evitando in almeno tre occasioni la capitolazione della sua porta, poi lo stesso subisce un colpo all’arcata sopraccigliare e viene medicato con una vistosa fasciatura.

I padroni di casa perdono per espulsione anche l’autore della seconda rete Ton, incappato in una doppia ammonizione. Lo Sporting Sala Consilina prova a chiudere i conti, ma non sfrutta nei due minuti la superiorità numerica. L84 gioca con il quinto di movimento ma non trova la rete del pareggio. Al suono della sirene è festa grande in casa Sporting Sala Consilina per la meritata vittoria che fa salire a 9 punti i gialloverdi.

Dopo la sosta, venerdì 24 ottobre turno casalingo al Pala San Rufo che ospiterà l’Active Network.